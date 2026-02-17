cash.ch, die grösste Wirtschafts- und Finanzplattform der Schweiz, startet ein grosses Börsenspiel, wie letzten Mittwoch bekannt gegeben wurde. Acht Wochen lang - vom 25. Februar bis 22. April 2026 - traden Sie als Teilnehmer risikofrei mit einem virtuellen Startkapital von 100'000 Franken. Ohne jede Verpflichtung oder Risiken.