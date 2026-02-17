cash.ch, die grösste Wirtschafts- und Finanzplattform der Schweiz, startet ein grosses Börsenspiel, wie letzten Mittwoch bekannt gegeben wurde. Acht Wochen lang - vom 25. Februar bis 22. April 2026 - traden Sie als Teilnehmer risikofrei mit einem virtuellen Startkapital von 100'000 Franken. Ohne jede Verpflichtung oder Risiken.
Seit letztem Mittwoch hat sich bereits eine vierstellige Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Börsenspiel registriert. Messen Sie sich mit Ihrem Portfolio mit Freunden und traden Sie um Rendite. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin mit dem höchsten Depotwert am Ende der Spielzeit holt den Pott.
Falls Sie sich noch nicht registriert haben: Hier die ersten Schritte für die Teilnahme:
- 1. Registrieren und Anmelden: Füllen Sie jetzt als erstes das Registrierungsformular aus: hier. Haben Sie bereits einen OneLog-Zugang? Dann einfach anmelden
- 2. Starten: Ihr Depot von 100'000 Franken mit virtuellem Spielkapital ist bereit
- 3. Trainingsphase: Bereits jetzt und vor dem offiziellen Spielstart am 25. Februar 2026 können Sie Portfolio anlegen und die Funktionen testen. Zum offiziellen Start wird alles zurückgesetzt - und alle Teilnehmer beginnen bei Null.
Börsenspiele gibt und gab es einige. Doch das Game von cash.ch hebt sich vom Rest ab. Warum?
- Unsere KI-Tools helfen den Teilnehmern bei Portfolio-Entscheidungen. Das ist vor allem nützlich für Neueinsteiger an der Börse. Aber auch interessant und lehrreich für Finanzprofis
- Nicht nur Aktien können eingesetzt werden. Sondern auch Exchange Traded Funds, Fonds, Kryptowährungen, Rohstoffe, und ausgewählte Derivate. Das macht das Spiel dynamisch
- Wer am Ende der Laufzeit die beste Performance erzielt, ist der Sieger. Der Preis ist 10'000 Franken, gesponsert von der bank zweiplus, dem Tradingpartner von cash.ch.
Alles klar? Hier finden Sie weitere interessante Informationen und Links zum Börsenspiel von cash.ch:
- Infos & Erklärvideo: So funktioniert das cash-Börsenspiel - Alle Börsenspiel Infos und Erklärvideo
- FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Börsenspiell - Spielanleitung und FAQ
- WWW: Die Landing Page des cash-Börsenspiels - https://boersenspiel.cash.ch/
Das cash-Börsenspiel - man kann nur gewinnen. Stay tuned.