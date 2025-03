Es ist eines der grössten und schillerndsten Projekte an der Zürcher Goldküste: In Uetikon am See ZH entstehen 190 neue Wohnungen – direkt am See auf dem Areal einer ehemaligen Chemiefirma. 109 Mietwohnungen sind bei der vielbefahrenen Seestrasse geplant. 81 Eigentumswohnungen entstehen näher beim See. Insgesamt 600 Menschen sollen ab 2029 auf dem 14'000 Quadratmeter grossen Areal wohnen. Die Baukosten für das Vorhaben der Extraklasse liegen bei 85 Millionen Franken.