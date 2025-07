Der US-Laborausrüster Waters schliesst sich in einem milliardenschweren Deal mit der Diagnostik- und Bioscience-Sparte des grösseren Rivalen Becton, Dickinson and Company zusammen. Die Vereinbarung ist als steuereffiziente sogenannte Reverse-Morris-Trust-Transaktion angelegt und hat einen Wert von rund 17,5 Milliarden Dollar, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. Der Deal soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Becton-Aktionäre sollen rund 39,2 Prozent am fusionierten Unternehmen halten, die restlichen 60,8 Prozent verbleiben bei den Waters-Anteilseignern.