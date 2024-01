Ein Anlagenteil soll dann zu einer Produktionsanlage für sogenannte Grundöle umgerüstet werden, berichtete das Unternehmen am Freitag in Hamburg. Solche Öle dienen laut Shell der Herstellung hochwertiger Schmierstoffe wie Motoren- und Getriebeöle. Shell will einen hohen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Die Rohölverarbeitung im Werksteil Köln-Godorf soll weitergeführt werden.