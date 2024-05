Auch an der Prognose für dieses Geschäftsjahr hält Schott Pharma fest und erwartet unverändert ein währungsbereinigtes, organisches Umsatzwachstum von neun bis elf Prozent sowie eine EBITDA-Marge in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von 26,6 Prozent. Im ersten Halbjahr lag diese bei 25,1 (Vorjahreszeitraum: 29,4) Prozent. Der Umsatz legte um vier Prozent auf 466 Millionen Euro zu, währungsbereinigt stand ein Plus von neun Prozent zu Buche. Schott Pharma war im vergangenen September an die Börse gegangen und der grösste Börsengang 2023 in Deutschland. Das Unternehmen stellt für die Pharmaindustrie Ampullen, Fläschchen und Spritzen aus Glas her - rund 13 Milliarden davon jedes Jahr.