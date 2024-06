Ermittler durchsuchten mehrere Büros und Privathäuser in Wien und Tirol und stellten dabei mögliche Beweismittel sicher, wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien am Dienstagabend mitteilte. Es geht um den Verdachts auf Untreue, Betrug und betrügerische Krida, also das Verheimlichen oder Beiseiteschaffen von Vermögenswerten im Insolvenzfall.