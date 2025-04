Borusan Tedarik betreibt in der Industriestadt Gemlik am Marmarameer einen der grössten türkischen Containerhäfen mit einer jährlichen Kapazität von 1500 Schiffen und 400.000 Standard-Containern (TEU). Mit der Übernahme steigt CEVA nach eigenen Angaben zum drittgrössten Anbieter von Fahrzeuglogistik (Finished Vehicle Logistics, FVL) in der Türkei auf.