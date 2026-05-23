Das britische Kabinettsbüro lehnte eine Stellungnahme zu den Berichten ab, teilte jedoch mit, die Regierung verhandle vor dem Gipfel über ein «ehrgeiziges Massnahmenpaket». Dazu ​gehörten Abkommen über den Handel mit Lebensmitteln und Getränken ​sowie über den Emissionshandel. Starmers Labour-Regierung ​thematisiert zunehmend die wirtschaftlichen Kosten des Brexit.