Allein die auf Ausfälle von Online-Diensten spezialisierte Internetseite Downdetector.com meldete zeitweise mehr als 14.000 Funktionsstörungen dieses Microsoft-Dienstes. Nach einem Höhepunkt der Beeinträchtigungen am Freitag unter anderem in Europa sowie in Nord- und Südamerika erklärte Microsoft am Samstag, umfassende Bemühungen zur Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit seien schliesslich erfolgreich gewesen. Es habe sich um ein Netzwerkproblem gehandelt.