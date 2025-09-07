Das sagen die Befürworter

Vor allem Länder wie Deutschland und Spanien unterstützen das von der EU-Kommission ausgehandelte Abkommen. Sie sehen dieses als wichtig an, um die Abhängigkeit etwa von China zu reduzieren. Denn auch die vier südamerikanischen Staaten verfügen über wichtige Rohstoffe. Das Abkommen sieht vor, dass auf den Export dieser Rohstoffe wie Lithium keine Abgaben erhoben werden. Ausserdem soll der verstärkte Handel mit Südamerika die Probleme ausgleichen, die Trump mit seinen hohen US-Strafzöllen verursacht. Die Erfahrung aus früheren Abkommen etwa mit Südkorea oder Kanada zeigt, dass der Handel durch Freihandelsabkommen deutlich zunimmt.