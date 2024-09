Im zweiten Quartal hat das die amerikanische Pensionskasse California Public Employees' Retirement System (kurz: Calpers) die Anteile am Chiphersteller Nvidia, am Softwareunternehmen International Business Machines (IBM) und am Einzelhändler Walmart drastisch reduziert. Gleichzeitig hat Calpers weitere Aktien des Elektrofahrzeugherstellers Lucid Group gekauft.