In der Schweiz schätzen 42 Prozent der von der UBS befragten Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit als gut und ein Viertel gar als sehr gut ein. Lediglich 6 Prozent schätzen sie schlecht oder sehr schlecht ein, wie eine am Mittwoch von der UBS Schweiz veröffentlichte Kurzstudie zeigt. Allerdings zeigt die Umfrage der UBS auch, dass der Konkurrenzdruck in den vergangenen Jahren wohl häufiger zu- als abgenommen hat.