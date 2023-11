Aktien, Kryptos und US-Schrottanleihen profitieren

Anzeichen für eine sogenannte weiche Landung der US- und Weltwirtschaft und sinkende Kreditkosten haben den MSCI World Index in diesem Monat um 8,9 Prozent steigen lassen, während die Aktien der Schwellenländer um 7,4 Prozent zulegten. Der Bloomberg Galaxy Crypto Index, der die Performance der grössten digitalen Währungen misst, stieg um 18 Prozent. Bei den Krediten verzeichneten US-Schrottanleihen einen Anstieg um mehr als 4 Prozent, den stärksten Anstieg seit Juli 2022, da die Anleger einen Rekordbetrag von 11,9 Milliarden Dollar in börsengehandelte Fonds investierten, die diese Anlageklasse abbilden - so viel wie nie zuvor, so die von Bloomberg zusammengestellten Daten.