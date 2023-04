Ein weiterer Rückgang des BofA-Sell-Side-Indikators um 1,3 Prozentpunkte würde ein Kaufsignal auslösen, so die Strategen der Bank. Mit Käufen auf dem aktuellen Niveau oder darunter wurden beim S&P 500 auf 12-Monats-Sicht in 94 Prozent der Fälle positive Renditen erzielt. Im Median lag der Gewinn bei 22 Prozent, so die Bank of America.