Kein gutes Licht auf die nächsten Monate werfen die chinesischen Importe aus Südkorea, die im Juni um 19 Prozent einbrachen. Das deutet auf eine anhaltende Schwäche der Nachfrage nach Halbleitern und anderen Bauteilen für die Herstellung elektronischer Geräte in der Volksrepublik hin. "Der weltweite Rückgang der Nachfrage wird die Exporte weiterhin belasten", sagte Analystin Zichun Huang von Capital Economics. So steckt etwa mit Deutschland ein großer Abnehmer von Waren "Made in China" in der Rezession.