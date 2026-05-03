Wenn es draussen wärmer wird, zieht es Familien wieder zu Tausenden in die heimischen Freizeit- und Wasserparks. Wer eine Anlage mit Kind und Kegel regelmässig besucht, spart mit einer Mehrtages- oder Abo-Karte eine schöne Stange Geld. Genau dieses Angebot wird aber beim grössten Freizeitpark der Schweiz, dem Swiss Holiday Park in Morschach SZ, jetzt massiv teurer. Die Reka-Tochter erhöht den Preis für ein Jahresabo für die Bäderlandschaft um satte 30 Prozent, wie der Bote der Urschweiz berichtet. Stammgäste der Badi, Sauna und Therme müssen neu 1280 Franken statt wie bisher 990 Franken zahlen.