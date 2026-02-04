Die UBS hat im Schlussquartal 2025 inmitten der CS-Integration und der hitzigen Kapitaldiskussion einen Milliardengewinn erzielt. Die Grossbank übertraf damit die Schätzungen von Analysten deutlich.
Unter dem Strich machte die UBS im vierten Quartal 2025 einen Gewinn von 1,2 Milliarden US-Dollar. Das waren 56 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 970 Millionen gerechnet.
Vor Steuern verdiente die Grossbank mit 1,70 Milliarden gut 60 Prozent mehr. Bereinigt um Integrationskosten spricht die UBS von einem Vorsteuergewinn für die Periode von 2,87 Milliarden.
Die Erträge der Bank stiegen derweil um 4 Prozent auf 12,15 Milliarden Dollar, während der Aufwand mit 10,29 Milliarden um 1 Prozent zurückging. Das für eine Bank wichtige Kosten/Ertrags-Verhältnis lag damit auf bereinigter Basis bei 75,2 Prozent. Für das Gesamtjahr 2025 weist die UBS damit einen Gewinn von 7,8 Milliarden Dollar aus (+53 Prozent).
UBS-Aktie fällt - die Gründe
Dennoch fällt die Aktie der UBS am Mittwoch 5 Prozent auf 35,14 Franken. Damit steuert der Titel auf den grössten Tageverlust seit dem 10. Juni hin. Damals verlor die Aktie 4,9 Prozent. Die UBS-Aktie hat in diesem Jahr neu eine Negativperformance von fast 4 Prozent.
Die Analysten der kanadischen RBC schreiben, dass das Ergebnis für das vierte Quartal die Erwartungen übertroffen habe. Dies sei angesichts der Ergebnisse der Mitbewerber allerdings "nicht völlig überraschend".
Es gibt auch andere Gründe als fehlende Überraschungseffekte für die negative Reaktion an der Börse: Analysten von Oddo bemängeln etwa die schwachen Neugeldzuflüsse im Bereich Global Wealth Management (GWM). Auch die Zürcher Kantonalbank weist darauf hin, dass die Neugeldzuflüsse in der Vermögensverwaltung unter dem Vorjahreswert liegen. Die Zahl der investierten Vermögen sei ebenfalls tiefer ausgefallen als der Konsens.
Insgesamt akquirierte die UBS im Gesamtjahr 2025 über 100 Milliarden US-Dollar Nettoneugeld in der globalen Vermögensverwaltung, im vierten Quartal fiel der Zufluss mit 8,5 Milliarden allerdings relativ gering aus. Während die Regionen EMEA (+12,4 Milliarden Dollar), Asien-Pazifik (+6,0 Milliarden Dollar) und Schweiz (+4,4 Milliarden Dollar) im Schlussquartal im GWM Netto-Zuflüsse verzeichneten, ergab sich in Americas ein Netto-Abfluss von 14,1 Milliarden.
Die UBS rechnet im laufenden ersten Halbjahr 2026 derweil weiterhin mit Gegenwind bei den Netto-Neugeldern in den USA, wue UBS-Finanzchef Todd Tuckner an einer Telefonkonferenz mit Analysten zur Tatsache sagte, dass die Grossbank im vierten Quartal 2025 einen starken Abfluss in der Region verbuchen musste.
In den USA habe es einen Rekrutierungs-Impact und Marktbewegungen bei Beratern innerhalb der gesamten Branche gegeben. Ausserdem habe man den Fokus auf die Margen gelegt, was auch zu Lasten des Kundengeldzufluss gegangen sei. Mit der Massnahme solle die Lücke zu Mitbewerbern geschlossen werden. Die UBS sei aber bereits daran, die Rekrutierungs-Pipeline wieder aufzubauen, was sich positiv auswirken werde.
Der Analyst von JPMorgan setzt bei den UBS-Neugeldern ebenfalls ein Fragezeichen. Er weist zudem darauf hin, dass der von der UBS angekündigte Aktienrückkauf von 3 Milliarden Dollar unter den Konsensprognosen liegt.
UBS betont Möglichkeit weiterer Aktienrückkäufe
Die UBS betonte die Möglichkeit weiterer Rückkäufe. Die Höhe sei von der finalen Ausgestaltung der neuen Regulierung in der Schweiz sowie der Erreichung der Finanzziele abhängig. 2026 sollten die Aktienrückkäufe vor Beginn der Diskussion über die verschärften Kapitalvorschriften wieder das Niveau von vor der CS-Übernahme erreicht werden (2022: 5,6 Milliarden Dollar). Die UBS-Aktionäre sollen für das Geschäftsjahr eine Dividende von 1,10 Dollar pro Aktie erhalten nach 90 Cents im Vorjahr. Für das neu angelaufene Jahr plant das Management eine Erhöhung im mittleren Zehnprozentbereich.
"Die Absicht, 2026 lediglich Aktienrückkäufe im Wert von 3 Milliaren Dollar durchzuführen, was dem Wert von 2025 entspricht und unter den Konsensprognosen von 3,4 Milliarden Dollar liegt, sowie das Fehlen eines Updates zu den Kapitalerhöhungsforderungen der Regierung, das enttäuscht“, schreibt Bloomberg Intelligence.
Pro memoria: Um eine mögliche Schieflage der im Verhältnis zur Grösse des Landes riesigen UBS in Zukunft zu verhindern, will der Bundesrat der UBS vorschreiben, zur Sicherheit zusätzliches Eigenkapital von 24 Milliarden Dollar vorhalten zu müssen. Die UBS wehrt sich gegen die Vorschläge, weil sie Nachteile gegenüber den internationalen Rivalen befürchtet und die üppigen Ausschüttungen an die Aktionäre gefährdet sein könnten.
Hoffnungen bei den Anlegern weckte im Dezember ein Vorschlag von Parlamentsabgeordneten, die die Vorgaben deutlich abschwächen wollen. Finanzministerin Karin Keller-Sutter will bei ihrer harten Linie bleiben, am Schluss entscheidet in der Kernfrage das Parlament.
Die Marktbedingungen blieben «konstruktiv»
Die Bank bestätigte indes ihre Ziele für 2026. Und das Mittelfristziel einer Rendite auf das harte Kernkapital (RoCET1) von rund 18 Prozent wurde wieder aufgenommen, nachdem es wegen der Kapitaldiskussion zwischenzeitlich ausgesetzt war. Neu wird bis 2028 eine Cost/Income-Ratio von rund 67 Prozent angestrebt.
Zu Beginn des ersten Quartals 2026 sei das gesamtwirtschaftliche Umfeld weiterhin von einem stetigen globalen Wachstum und einer nachlassenden Inflation geprägt, hiess es im Ausblick der Bank. Die Marktbedingungen blieben insgesamt konstruktiv, wobei eine breitere Streuung im Aktienmarkt und eine sektorale Rotation die Kundenaktivität sowie ein gesundes Transaktions- und Kapitalmarktgeschäft samt Pipeline unterstützen würden.
(cash/AWP/Reuters)