Der Verkäufer des 13-Millionen-Pakets profitierte - im Gegensatz zu den Verkäufern im April oder Mai - von der Kurserholung der Novartis-Valoren. Dies erreichten am 9. April nach den Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump ein Jahrestief von 82,96 Franken, ehe der Titel zu einer Erholung ansetzte. Am späteren Dienstagmorgen werden Kurse von 97,30 Franken bezahlt. Das Plus seit Jahresbeginn beträgt 8,4 Prozent.