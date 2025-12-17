Die Papiere eröffneten bei 35 Dollar, der Ausgabepreis hatte 29 Dollar je Aktie betragen. Im Verlauf stiegen sie auf rund 38 Dollar. Bei dem Börsengang wurden 216 Millionen Aktien verkauft, womit 6,26 Milliarden Dollar eingenommen wurden. Mit einem Emissionsvolumen von 6,26 Milliarden Dollar ist es der grösste Börsengang eines von Finanzinvestoren gehaltenen Unternehmens. «Wir werden das Geschäft genauso weiterführen wie gestern», sagte Medline-Chef Jim Boyle. Der Börsengang ermögliche es aber, Schulden abzubauen und wettbewerbsfähiger zu werden. Medline war 2021 in einer der grössten fremdfinanzierten Übernahmen aller Zeiten für 34 Milliarden Dollar von den Finanzinvestoren Blackstone, Carlyle und Hellman & Friedman gekauft worden.