Die ​Behörden in Tokio hätten am ​Donnerstag Yen gekauft, hatten Insider ​der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Aus Daten der japanischen Zentralbank (BOJ) ‌geht hervor, dass die Regierung für die Stützung bis zu 5,48 Billionen Yen (rund 35 Milliarden Dollar) aufgewendet ​haben ​könnte. Der Yen ⁠steht wegen der Zinsdifferenz zwischen ​den USA und ⁠Japan sowie der durch den Iran-Krieg gestiegenen Ölpreise ‌unter Druck. Analysten bezweifeln jedoch die Nachhaltigkeit der Intervention, da die Erwartungen an Zinssenkungen ‌der US-Notenbank Fed zuletzt gesunken sind.