Neun weitere ‌Bergleute werden noch vermisst, wie die staatliche ‌Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag ​berichtete. Das Unglück ereignete sich demnach am späten Freitagabend in der Zeche Liushenyu in der Provinz Shanxi. Zum Zeitpunkt der Explosion hätten sich 247 Arbeiter unter Tage befunden. Zunächst hatte Xinhua ‌von acht Toten und mehr als 200 geretteten Bergleuten berichtet. Die Rettungsarbeiten dauerten nach Angaben der örtlichen Katastrophenschutzbehörde an.