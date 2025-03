Gefallen findet der Hedgefondsmanager auch an Legrand. Der französische Hersteller von Sicherungen und Leistungsschaltern ist in diesem Jahr an der Börse rund 12 Prozent vorangekommen. «Wenn ein Haus mit einer Wärmepumpe und einem Ladegerät für Elektrofahrzeuge ausgestattet wird, kann sich der Stromverbrauch fast verdreifachen», so Gupta. Dieser Nachfrageschub komme Legrand zugute. Grösste Investoren des Unternehmens sind Sun Life Financial, Massachusetts Financial Services und BlackRock, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen.