Grünen-Chefin Ricarda Lang hat sich für ein Massnahmenpaket der Regierung zur Stärkung der Wirtschaft ausgesprochen. Es geht jetzt darum, das wirtschaftliche Fundament Deutschlands zu verteidigen, sagte sie der "Bild am Sonntag". "Dafür sollten wir zeitnah ein gemeinsames Paket schnüren, mit dem sichergestellt wird, dass die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland gesichert wird, neue Investitionen getätigt werden und dass es dabei gerecht zugeht." Die Stärkung der Wirtschaft werde das erste Thema sein, das die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP in den nächsten Wochen in Angriff nehmen müsse. Lang bekräftigte dabei ihre Forderungen nach einer Investitionsagenda und einem Industriestrompreis für Deutschland.