Die Transaktion solle nun am 5. Dezember 2025 vollzogen werden, sofern bis dahin alle weiteren notwendigen Genehmigungen vorliegen. Der letzte Handelstag der Baloise-Aktien sei ebenfalls für den 5. Dezember vorgesehen, sofern bis dann alle weiteren notwendigen Freigaben vorliegen, hiess es dazu. Noch offen ist beispielsweise der Entscheid der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht (Finma).. Die neu ausgegebenen Aktien von Helvetia Baloise sollen dann ab dem 8. Dezember gehandelt werden.