GSK-Chefin Emma Walmsley hebt daher die Latte nochmals höher und rechnet sich für das Jahr 2025 mehr Umsatz und Gewinn aus als bisher. In einer Mitteilung vom Mittwoch sprach die Managerin von einem weiteren Jahresviertel mit «starker Leistung». Damit sei GSK auch für 2026 gut positioniert, um seine längerfristigen Wachstumsaussichten zu erreichen. Die Aktie legt kurz nach dem Handelsstart um knapp vier Prozent zu.