Im laufenden Geschäftsjahr soll der bereinigte operative Gewinn nun um neun bis elf Prozent steigen, statt wie zuvor prognostiziert um sieben bis zehn Prozent, wie GSK am Mittwoch mitteilte. Das Umsatzwachstum soll am oberen Ende des Zielbandes von fünf bis sieben Prozent liegen. Zum Jahresauftakt steigerte das an der Londoner Börse gelistete Unternehmen seinen bereinigten operativen Gewinn um über ein Viertel auf 2,4 Milliarden Pfund (2,8 Milliarden Euro), der Umsatz kletterte um zehn Prozent auf 7,36 Milliarden Pfund.