An der Londoner Börse kletterte die GSK-Aktie am Vormittag um rund ein Prozent. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen im vergangenen Quartal getoppt, konstatierte Analyst James Gordon von der US-Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion. Der Experte geht davon aus, dass die Markterwartungen nun leicht steigen werden.