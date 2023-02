GSK hatte im vergangenen Sommer sein Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten abgespalten und unter dem Namen Haleon an die Börse gebracht. Das britische Unternehmen konzentriert sich nun ausschließlich auf Impfstoffe und Medikamente. Für 2023 strebt GSK zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzplus von sechs bis acht Prozent an, das bereinigte operative Ergebnis soll zwischen zehn und zwölf Prozent zulegen. GSK-Aktien legten im frühen Handel an der Londoner Börse zu.