Mit dem freigewordenen Kapital will Miels die Entwicklung neuer Medikamente beschleunigen und das Krebsgeschäft stärken. Erst im Juni hatte GSK die Übernahme des US-Krebsspezialisten Nuvalent für rund acht Milliarden Pfund (10,6 Milliarden Dollar) angekündigt. ‌Zudem plant der Konzern Investitionen in Grossbritannien, unter anderem für ein neues Forschungszentrum in Cambridge. Langfristig peilt GSK an, bis 2031 einen Jahresumsatz von mehr als 40 Milliarden Pfund zu erzielen. ​An der Börse kamen die Pläne gut an: Die GSK-Aktie legte ​am Dienstagmittag in London um gut vier Prozent ​zu.