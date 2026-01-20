Mit dem Zukauf solle das Geschäft mit Medikamenten ​für Atemwegs- und Entzündungskrankheiten sowie ‌für das ‌Immunsystem ausgebaut werden, teilte GSK am Dienstag mit. GSK biete 58,00 Dollar je RAPT-Aktie. Im Zentrum der ⁠Übernahme steht der experimentelle Wirkstoff Ozureprubart zur Behandlung von Lebensmittelallergien, an dem sich ​GSK die weltweiten Rechte ‌mit Ausnahme Chinas sichert. ‍