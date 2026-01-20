Mit dem Zukauf solle das Geschäft mit Medikamenten für Atemwegs- und Entzündungskrankheiten sowie für das Immunsystem ausgebaut werden, teilte GSK am Dienstag mit. GSK biete 58,00 Dollar je RAPT-Aktie. Im Zentrum der Übernahme steht der experimentelle Wirkstoff Ozureprubart zur Behandlung von Lebensmittelallergien, an dem sich GSK die weltweiten Rechte mit Ausnahme Chinas sichert.
GSK gab zudem bekannt, dass das japanische Unternehmen Shionogi seine Beteiligung an ViiV Healthcare, einem Joint Venture für HIV-Therapien, nach dem Ausstieg von Pfizer aufstocken wird. GSK behalte seine Mehrheit von 78,3 Prozent an ViiV.
(Reuters)