«Wir haben ein Jahr mit exzellenter Entwicklung hinter uns», sagte Konzernchefin Emma Walmsley laut Mitteilung vom Mittwoch in London. Das Unternehmen hob zudem seine Umsatzziele bis 2031 an und verkündete einen Aktienrückkauf über zwei Milliarden Pfund binnen der nächsten 18 Monate. Auch die Dividende soll weiter steigen. An der Londoner Börse zog die Aktie auf die Nachrichten hin kräftig an.