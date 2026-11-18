An der Börse ist die Vorfreude spürbar, doch ein Kursfeuerwerk ist keinesfalls sicher. Am 17. September 2013, als der Vorgänger «GTA 5» erschien, fiel die Aktie von Take-Two um 3,4 Prozent. Eine Rally blieb auch danach aus, obwohl der Konzern die Umsatzmarke von einer Milliarde Dollar innerhalb von drei Tagen knackte. Erst im Folgejahr 2014 begann die Aktie abzuheben - von anfänglich 17 Dollar auf 28 Dollar am Ende des Jahres. Zum Vergleich: Jetzt kostet der Take-Two-Titel 213 Dollar.