BNP Paribas Exane hat die Anlageempfehlung für Kühne+Nagel nun auf Neutral von zuvor Underperform erhöht. Das Kursziel wurde aber «nur» bei 160 Franken festgelegt. Damit liegt er unter dem Durchschnitt der Analystengruppe, die den Kurs im Schnitt bei 180,32 Franken sehen. Es liegen laut Bloomberg derzeit sieben Kauf-, zehn Halte- und fünf Verkaufsempfehlungen für die Aktie vor.