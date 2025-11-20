Mit seiner Aussage bezieht sich der Experte auf das Kurschart in den letzten eineinhalb Jahren. VAT hatte bis im Juli 2024 einen steilen Anstieg hingelegt, bevor eine Abschwächung bis zum Tiefpunkt in diesem Jahr folgte. Für Enttäuschung sorgte insbesondere der sinkende Auftragseingang, wonach vor allem die Bestellungen im zentralen Halbleitergeschäft klar zurückgingen. Die Titel hatten damit auch schlechter als der Halbleiter-Index performt.