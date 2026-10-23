Um 10.00 Uhr verlieren Gurit bei hohen Volumen 6,6 Prozent auf 47,80 Franken (SPI -0,5 Prozent), das bisherige Tagestief lag mit 46,20 Franken gar noch einiges tiefer. Allerdings ist die Gurit-Aktie nach einer langjährigen Durststrecke der absolute Highflyer an der Schweizer Börse SIX im laufenden Jahr. Im Jahres-Top vor rund einem Monat bei 61,00 Franken hatte sich das Papier gegenüber Ende 2025 mehr als verfünffacht. Händler sprechen denn auch von möglichen Gewinnmitnahmen nach den heutigen Zahlen.