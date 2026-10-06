«Dennoch stehen wir erst am Anfang unseres Weges zu nachhaltiger Profitabilität und befinden uns keineswegs im Autopilot-Modus», so Bernhardt. Die Restrukturierung sei nun aber abgeschlossen, entsprechend seien daraus auch keine zusätzlichen operativen Effekte mehr zu erwarten. Er bestätigte dabei gleichzeitig die Prognose von Ende August, wonach die operative Marge im Gesamtjahr 2026 auf rund 10 Prozent zu liegen kommen sollte.