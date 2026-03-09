Die Lösung von Gurit soll den steigenden strukturellen Anforderungen grösserer Rotorblätter gerecht werden. Der Windenergiespezialist beliefert damit sowohl westliche als auch chinesische Hersteller. Das Auftragsvolumen liegt bei über 10 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Mit dem Auftrag unterstreicht Gurit die strategische Bedeutung der Glas-Pultrusionsprodukte für künftige Rotorblattgenerationen. Angaben zu den Finanzzielen für das laufende Jahr machte das Unternehmen nicht.
(AWP)