Gurit befindet sich in einer Transformationsphase und will das Geschäft mit Produkten und Anwendungen für den Windenergiemarkt verkleinern. In diesem Zuge werden wie seit Dezember bekannt verschiedene Werke geschlossen. Der vormalige CEO Mitja Schulz hatte das Unternehmen per Ende Oktober 2024 verlassen und Finanzchef Javier Perez-Freije den CEO-Posten ad interim übernommen.