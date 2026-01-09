Gurit hat mit einem führenden Windkraftanlagenhersteller einen langfristigen Liefervertrag für Kernmaterial-Kits geschlossen. Der Vertrag sieht eine Belieferung über einen Zeitraum von fünf Jahren vor und soll einen Nettoumsatz von rund 250 Millionen Franken generieren, abhängig von der Nachfrage des Kunden.