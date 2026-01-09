Gurit hat mit einem führenden Windkraftanlagenhersteller einen langfristigen Liefervertrag für Kernmaterial-Kits geschlossen. Der Vertrag sieht eine Belieferung über einen Zeitraum von fünf Jahren vor und soll einen Nettoumsatz von rund 250 Millionen Franken generieren, abhängig von der Nachfrage des Kunden.
Die Vereinbarung umfasst laut einer Mitteilung vom Freitag Lieferungen für Onshore- und Offshore-Plattformen in mehreren Regionen und basiert erstmals auf der Nutzung der OptiCore-Technologie von Gurit. Der Schweizer Spezialkunststoffhersteller soll für den Kunden die Windradblätter leichter und die Fertigung effizienter machen.
(AWP)