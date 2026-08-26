Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) stieg in der Folge um satte 80 Prozent auf 16,9 Millionen Franken. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 11,0 Prozent von 5,7 Prozent. Unter dem Strich gelang damit die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: Es blieb ein Reingewinn von 9,0 Millionen - nach einem Minus von 68,3 Millionen im Vorjahr.