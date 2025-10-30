Die Gurit Holding hat ihren 50-Prozent-Anteil an der Xeltrusion SRL an Alessio Morino verkauft, der damit alleiniger Eigentümer des Unternehmens wird. Xeltrusion SRL ist ein führender Anbieter im Bereich der Extrusionsschaumtechnologien, wie es in einem Communiqué vom Donnerstag heisst.
Der wegfallende Umsatz von Xeltrusion wird laut Gurit-Finanzchef Javier Perez Freije keinen Einfluss auf den Gruppenumsatz haben, da es sich mehrheitlich um Geschäfte innerhalb der Unternehmensgruppe handelte. Die Mitarbeiterzahl liege im einstelligen Bereich.
(AWP)