Die Gurit Holding hat ihren 50-Prozent-Anteil an der Xeltrusion SRL an Alessio Morino verkauft, der damit alleiniger Eigentümer des Unternehmens wird. Xeltrusion SRL ist ein führender Anbieter im Bereich der Extrusionsschaumtechnologien, wie es in einem Communiqué vom Donnerstag heisst.