Der Nettoumsatz belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres auf 352,5 Millionen Franken, was einem Rückgang von 2,8 Prozent zur Vorjahresperiode entsprach. Zu konstanten Wechselkursen resultierte dagegen ein Anstieg von 6,0 Prozent, wie Gurit am Mittwoch mitteilte.