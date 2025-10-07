Risiken nicht ausblenden

Mit dem Erreichen des jüngsten Allzeithochs verändert sich indessen das Verhalten der Privatanleger. Bitcoin-Zuflüsse zu Binance von Adressen mit weniger als einem Bitcoin stiegen in den letzten Tagen stark an. Dieser Trend ist gemäss der Research-Boutique CryptoQuant um so bemerkenswerter, da der monatliche Durchschnitt in den letzten Monaten nicht solche Werte erreicht hat. Dies sei ein klares Zeichen für die Rückkehr kleinerer Anleger in den Markt. In der Vergangenheit war dies jeweils ein zuverlässiger Vorbote, dass Privatanleger Gewinne mitnehmen. Ob es dieses Mal auch so kommt, ist vorderhand offen. Das Gesamtvolumen der Transfers ist derzeit zu gering.