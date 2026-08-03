Analystinnen und Analysten beurteilen den strategischen Wandel insgesamt positiv. Vor einem Jahr rieten drei von sechs Analysten zum Kauf. Heute raten drei von fünf Analysten zum Kauf. Die damals einzige Verkaufsempfehlung ist vom Tisch, seit Mitte Juli gab es nur Hochstufungen. Das durchschnittliche Kursziel für die kommenden zwölf Monate wird derweil rund 33 Prozent höher bei 63,67 Franken gesehen.