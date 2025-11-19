Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland klagt über einen Mangel an Aufträgen. Der Anteil sank im Oktober zwar leicht auf 36,9 Prozent, von 37,8 Prozent im Juli, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner vierteljährlichen Auswertung mitteilte. Damit liege er aber weiter deutlich über dem langfristigen Durchschnitt. «Der Weg aus der Auftragsflaute ist noch lang», sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. «Der Auftragsmangel kann durch konjunkturell bedingte Nachfrageschwäche, aber auch durch zu hohe Kosten und damit mangelnde preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen entstehen.»