"Es wäre beispielsweise eine Illusion zu glauben, eine Abtrennung des Investmentbanking-Geschäfts würde in jedem Fall zu einer risikoarmen Bank führen. Denn auch die systemrelevanten Grundfunktionen, insbesondere das Kreditgeschäft, können erhebliche Risiken bergen. In der Schweiz sind in der Vergangenheit die meisten Banken wegen des Kreditrisikos in Schwierigkeiten geraten", hiess es in dem Bericht.