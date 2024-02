Seit 1. Januar sind alle Praxen verpflichtet, Rezepte als Standard elektronisch auszustellen. Das sogenannte E-Rezept kann über drei Wege eingelöst werden: Indem man die elektronische Gesundheitskarte der Krankenkasse in der Apotheke in ein Gerät steckt, mit einem ausgedruckten QR-Code auf Papier oder über eine spezielle E-Rezept-App via eine Versandapotheke wie DocMorris.