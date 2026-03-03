Etwas zurückhaltender zeigt sich die Zürcher Kantonalbank, die die Aktie mit «Marktgewichten» und einem Kursziel von 537,20 Franken einstuft. Grosse Überraschungen hätten die Zahlen keine gebracht, besonders eindrücklich sei aber das Wachstum und die EBITDA-Marge bei Global Services gewesen, was die Resultate deutlich nach oben gedrückt habe, so der zuständige Analyst im Marktkommentar. Weiter blickt die ZKB auf ein positives 2026 für VAT. Die Umsatz-Guidance für das erste Quartal 2026 liege zwar leicht unter den Erwartungen, was jedoch dem Chinesischen Neujahr und dem schwachen Dollar geschuldet sei. Entscheidend sei vielmehr die Book-to-Bill-Guidance von signifikant über 1x, die den Aufwärtstrend klar bestätige.