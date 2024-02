UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht die Autorität des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den Nahost-Konflikt untergraben. Viel zu oft stecke das mächtigste Gremium der UN in einer Sackgasse fest und sei unfähig, «auf die wichtigsten Themen für Frieden und Sicherheit in unserer Zeit zu reagieren», sagte Guterres zum Auftakt einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf am Montag.