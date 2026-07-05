Der russische Investor kaufte das Luzerner Wahrzeichen im Juni 2021 für 16,5 Millionen Franken. Damals war die Rede von einem langfristigen Engagement. Der Russland-Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 erschwerte die Situation für Androssow in der Schweiz allerdings erheblich. Er ist nicht auf der Sanktionsliste, steht aber wegen seiner politischen Vergangenheit in Moskau und der Beziehungen zu Putin unter besonderer Beobachtung. Sein finanzieller Handlungsspielraum ist eingeschränkt.